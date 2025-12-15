دریابان بوشهری یک هموطن را از غرق شدن نجات داد
در اقدام شجاعانه دریابانان بوشهری، یکی از هموطنان از غرق شدن نجات یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: ماموران دریابانی در راستای برقراری نظم و امنیت با گشتهای مستمر و هدفمند ضمن نظارت بر تفرجگاههای سواحل دریا، حوزه استحفاظی را زیر پوشش قرار داده و جان یک نفر که در حال غرق شدن بود در حوالی ساحل بوشهر نجات دادند.
سردار عبدالله خسروی افزود: این شناگر در منطقه ممنوعه در حال تفریح و شنا بود که به علت آشنا نبودن به فنون شنا و نداشتن جلیقه نجات در معرض غرق شدن قرار گرفت که با کمک یکی از نیروهای مرزبانی نجات یافت.
وی ضمن هشدار به مردم، درخواست کرد: با توجه به علائم هشدار دهنده و تذکرات دریابانان در مناطق مشخص شده و امن شنا کرده و از وسایل و تجهیزات ایمنی استفاده کنند تا از بروز حادثه جلوگیری کنند.