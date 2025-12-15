دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله خشونت‌آمیز به غیرنظامیان در جریان یک مراسم مذهبی در سیدنی استرالیا را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله خشونت‌آمیز به غیرنظامیان در جریان یک مراسم مذهبی در سیدنی استرالیا را محکوم کرد.

کاراکاس ضمن ابراز همدردی با قربانیان این حادثه، تأکید کرد که اعمال تروریستی و نفرت‌پراکنی، نقض آشکار ارزش‌های بنیادین بشریت و حقوق بین‌الملل است.

دولت ونزوئلا نسبت به واقعه تروریستی اخیر در منطقه بوندای بیچ (Bondi Beach) در شهر سیدنی واکنش نشان داد.

بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده در کاراکاس، جمهوری بولیواری ونزوئلا قاطعانه‌ترین محکومیت خود را نسبت به حمله خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و جامعه یهودیان که در حین برگزاری یک آیین مذهبی هدف این حمله هولناک قرار گرفتند، ابراز داشته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ونزوئلا مجدداً تأکید می‌کند که هیچ شکلی از خشونت علیه جمعیت غیرنظامی، فارغ از انگیزه، منشأ یا زمینه آن، قابل توجیه نیست.

دولت ونزوئلا تصریح کرده است که اقدامات مبتنی بر نفرت، عدم تحمل و تروریسم، به مثابه نقض جدی اصول حقوق بین‌الملل و ارزش‌های اساسی انسانیت است.

کاراکاس در پایان این بیانیه، بر تعهد خود به صلح و همزیستی میان ملت‌ها تأکید ورزیده است. در این متن آمده است: جمهوری بولیواری ونزوئلا بر تعهد خود به صلح، همزیستی میان ملت‌ها و احترام متقابل بین فرهنگ‌ها و ادیان تأکید می‌ورزد و فراخوانی برای رد هرگونه ابراز خشونت و تبعیض صادر می‌کند.

گفتنی است این موضع‌گیری در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ و در پی افزایش نگرانی‌ها از خشونت‌های فرقه‌ای صادر شده است.