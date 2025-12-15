سازمان ملی زمین و مسکن با هدف تسریع در اجرای طرح‌های ساخت‌وساز و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، فراخوانی سراسری برای شناسایی و جذب سازندگان و سرمایه‌گذاران واجد شرایط منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز فراخوان عمومی برای تهیه فهرست اشخاص صلاحیت‌دار برای مشارکت در ساخت پروژه‌های مسکونی خبر داد.

علی نبیان اعلام کرد: این فراخوان بخشی از اراضی تحت تملک سازمان در سراسر کشور را شامل می‌شود.

وی هدف از این اقدام را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی و مالی بخش خصوصی عنوان کرد.

به گفته نبیان، تمامی مراحل دریافت اسناد و ارزیابی متقاضیان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی گفت: فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای فعالان حوزه ساخت‌وساز تأکید کرد.

وی مهلت دریافت اسناد فراخوان را تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه اعلام کرد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت و ارسال مدارک اقدام کنند.