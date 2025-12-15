به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، بخشدار مرکزی مهاباد گفت: درادامه رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم این بار میز خدمت مسئولان اداری و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی امروز در شهر گوگ تپه برپا شد.

سلیمان پاکزاد افزود: مردم در این دیدار‌ها دغدغه‌های خود رو در رو به گوش مسئولان رساندند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم از احصای مشکلات مردم و تلاش برای رفع آنها خبر داد.

درادامه روند برپایی میز‌های خدمت، اهالی منطقه پشت تپ مهاباد فردا میزبان مسئولان اجرایی خواهند بود.