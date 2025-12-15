پخش زنده
دبیر ستاد انتخابات استان، در نشست تخصصی با معاونین سیاسی و کارشناسان سیاسی فرمانداریهای استان ، بر ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری تمامالکترونیک انتخابات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدیقه میری بیان کرد: فرمانداران و معاونین سیاسی باید زمینه حضور حداکثری آحاد مردم و همچنین دعوت از نخبگان و شخصیتهای مؤثر در عرصه رقابتهای انتخاباتی را فراهم آورند تا مشارکت عمومی با کیفیت و شفافیت مطلوب تحقق یابد.
میری با اشاره به نزدیک شدن به ایام معرفی هیئتهای اجرایی شهرستانها گفت: روز پنجشنبه هفته جاری، فرآیند انتخابات با دستور وزیر محترم آغاز و از بیست و هشتم آذر تا دوم دیماه، معتمدین هیئت اجرایی توسط فرمانداران به هیئتهای نظارت معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب هشت نفر از معتمدین به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر علیالبدل، بر لزوم رعایت دقیق مقررات انتخاباتی، اطلاعرسانی به موقع و آموزش دقیق عوامل اجرایی در سطح استان اشاره کرد تا برگزاری انتخابات در محیطی امن، رقابتی و قانونمند انجام شود.
بهروز فرجاللهی، دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان نیز در این نشست به همراه دبیر ستاد انتخابات، آموزش تخصصی قوانین و فرآیندهای انتخابات را برای حاضران ارائه کرد.
این نشست با پرسش و پاسخ شرکتکنندگان به پایان رسید و مقرر شد کمیتههای تخصصی برای پیگیری مصوبات و تسهیل فرآیند انتخابات در سطح شهرستانها تشکیل شود.