مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کاهش مصرف سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی با توجه به برودت هوا در کشور و ضرورت تأمین گاز مورد نیاز بخشهای خانگی و تجاری در کارگروه تنظیم مدیریت سوخت وزارت نفت تصمیمگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سعید باغبانی» با اشاره به کاهش سوخت و خوراک برخی از مجتمعهای پتروشیمی با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران بهدلیل برودت هوا و ضرورت تأمین گاز مورد نیاز بخشهای خانگی و تجاری گفت: کاهش مصرف سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی براساس تصمیمگیری در کارگروه تنظیم مدیریت سوخت وزارت نفت و با توجه به اختیارهای داده شده به این کارگروه انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه تلاش میشود موارد اضطراری پیشآمده با مدیریت مصرف و با کمترین خسارت کنترل شود، تصریح کرد: مدیریت ناترازی انرژی با توجه به رعایت اقتصادی بودن محصول تولیدی، مقدار تأثیرگذاری محصولات براساس زنجیره ارزش، وابستگی مجتمعهای تولیدی به مقدار مصارف و تأثیرگذاری آن روی شبکه تأمین نیاز داخل کشور و ارزآوری انجام میشود. براساس این موارد، فهرست اولویتبندی برخی از مجتمعها برای کاهش یا توقف تولید پارسال نهایی شد.