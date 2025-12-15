میربیزنس بانک آمادگی دارد به میزان نامحدود ارز حاصل از صادرات به روسیه و سایر کشور‌های عضو اوراسیا را با نرخ مناسب خریداری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در پی برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی این اتاق، نرخ برابری خرید و فروش روبل روسیه همه روزه در سایت بانک اعلام و خریدروزانه با همین نرخ انجام می‌گیرد.

بر این اساس مشتریان محترم بانک می‌توانند درخواست تبدیل روبل و ارسال حواله ریالی به حساب صادر کننده ایرانی نزد هر یک از بانک‌های ایران را از طریق سامانه اینترنتی بانک تا ساعت ۱۵.۳۰ در روز‌های کاری به بانک ارسال کنند.

در این صورت معادل ریالی روبل خریداری شده ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب ذینفع در بانک ایرانی واریز خواهد شد و در پی آن صادر کننده ایرانی درخواست ثبت رفع تعهد را از طریق ایمیل به بانک ارسال و نماینده

شرکت را با درج نام و شمار ه همراه معرفی می‌نماید. ثبت رفع تعهد به محض دریافت درخواست صادر کننده انجام و تاییدیه مربوطه از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.