محمدی در جلسه هماهنگی بحران شهرستان با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر رویکردهای علمی و تحلیل داده‌های هواشناسی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پای‌کار و پاسخگو باشند و مدیران باید در دسترس باشند. هر تماسی از سوی فرمانداری به منزله تماس فرماندار است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

وی افزود: بخشداران و دهیاران باید فعال باشند و دستگاه‌های امدادی از تمام ظرفیت نیروها و تجهیزات خود استفاده کنند. در شرایط بحرانی می‌توان از ماشین‌آلات بخش خصوصی و پیمانکاران نیز بهره برد.

پیش‌بینی ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر بارش برف در بویراحمد

کرمی، مدیرکل هواشناسی استان، با اعلام هشدار سطح نارنجی برای چهارشنبه تا اواخر جمعه صادر کرد و گفت: انتظار بارش ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر برف در سطح شهر یاسوج و توابع شهرستان بویراحمد و همچنین شهرستان‌های مارگون و دنا را خواهیم داشت.

وی افزود: میانگین استانی بارش در بارش‌های اخیر ۲۶ میلی‌متر بیشتر از مدت مشابه پارسال بود، اگرچه شهرستان بویراحمد ۷ میلی‌متر کمتر از پارسال ثبت کرد. برای روز دوشنبه و سه‌شنبه هشدار سطح زرد با بارش‌های پراکنده صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند و دامداران، عشایر و زنبورداران تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

پایگاه‌های فصلی از دی‌ماه در محورهای یاسوج-سپیدار و یاسوج-اقلید آماده امدادرسانی خواهند شد.

اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۸ راهدارخانه ثابت و سیار، ۴۱ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین با ۶۰ نفر پرسنل، و ۵ هزار تن ماسه و نمک ذخیره شده آمادگی کامل اعلام کرد. موجودی سوخت در شرایط مطلوب است و ۳۰ هزار لیتر دیگر درخواست شده است.

سامانه ۱۴۱ نیز آماده پاسخگویی به شهروندان درباره شرایط جوی و وضعیت محورهای مواصلاتی است. البته ۷ دستگاه ماشین‌آلات کمک‌دار مورد نیاز است که از دستگاه‌های اجرایی تقاضای همکاری شده است.

فوریت‌های پزشکی با ۱۶ پایگاه شهری و جاده‌ای، پایگاه بالگرد و اتوبوس آمادگی کامل دارد، اگرچه در پنج سال گذشته تنها یک دستگاه به ناوگان آمبولانس اضافه شده و نیاز به آمبولانس‌های جایگزین و پشتیبان وجود دارد.

پلیس راه برای روان‌سازی ترافیک و رسیدگی به تصادفات آماده است و از شهرداری برای نمک‌پاشی، ماسه‌پاشی و رفع آبگرفتگی معابر درخواست همکاری کرد.

شرکت برق با ۷۰ نفر نیرو و حدود ۲۰ نفر تیم انکال برای رفع قطعی برق آمادگی دارد.

آب و فاضلاب با ۶ تیم مستقر در شهر و روستاها، مخابرات با تیم‌های رفع خرابی و اجرای طرح ویژه شهر یاسوج که تا یک ماه آینده وضعیت بهتری ایجاد می‌کند، و شرکت گاز با ۴ گروه امدادی ۲۴ساعته در یاسوج آمادگی کامل اعلام کردند.