آمادگی کامل دستگاههای اجرایی بویراحمد در بارشهای سنگین برف و باران پیش رو
فرماندار بویراحمد در جلسه مدیریت بحران این شهرستان بر انسجام عملکرد ۲۶ دستگاه اجرایی در مواقع بحرانی تاکید کرد و اعلام داشت با قصور مدیران در پاسخگویی با جدیت برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، محمدی در جلسه هماهنگی بحران شهرستان با تاکید بر اهمیت برنامهریزی مبتنی بر رویکردهای علمی و تحلیل دادههای هواشناسی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی باید پایکار و پاسخگو باشند و مدیران باید در دسترس باشند. هر تماسی از سوی فرمانداری به منزله تماس فرماندار است.
وی افزود: بخشداران و دهیاران باید فعال باشند و دستگاههای امدادی از تمام ظرفیت نیروها و تجهیزات خود استفاده کنند. در شرایط بحرانی میتوان از ماشینآلات بخش خصوصی و پیمانکاران نیز بهره برد.
پیشبینی ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر بارش برف در بویراحمد
کرمی، مدیرکل هواشناسی استان، با اعلام هشدار سطح نارنجی برای چهارشنبه تا اواخر جمعه صادر کرد و گفت: انتظار بارش ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر برف در سطح شهر یاسوج و توابع شهرستان بویراحمد و همچنین شهرستانهای مارگون و دنا را خواهیم داشت.
وی افزود: میانگین استانی بارش در بارشهای اخیر ۲۶ میلیمتر بیشتر از مدت مشابه پارسال بود، اگرچه شهرستان بویراحمد ۷ میلیمتر کمتر از پارسال ثبت کرد. برای روز دوشنبه و سهشنبه هشدار سطح زرد با بارشهای پراکنده صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند و دامداران، عشایر و زنبورداران تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
پایگاههای فصلی از دیماه در محورهای یاسوج-سپیدار و یاسوج-اقلید آماده امدادرسانی خواهند شد.
اداره راهداری و حملونقل جادهای با ۸ راهدارخانه ثابت و سیار، ۴۱ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین با ۶۰ نفر پرسنل، و ۵ هزار تن ماسه و نمک ذخیره شده آمادگی کامل اعلام کرد. موجودی سوخت در شرایط مطلوب است و ۳۰ هزار لیتر دیگر درخواست شده است.
سامانه ۱۴۱ نیز آماده پاسخگویی به شهروندان درباره شرایط جوی و وضعیت محورهای مواصلاتی است. البته ۷ دستگاه ماشینآلات کمکدار مورد نیاز است که از دستگاههای اجرایی تقاضای همکاری شده است.
فوریتهای پزشکی با ۱۶ پایگاه شهری و جادهای، پایگاه بالگرد و اتوبوس آمادگی کامل دارد، اگرچه در پنج سال گذشته تنها یک دستگاه به ناوگان آمبولانس اضافه شده و نیاز به آمبولانسهای جایگزین و پشتیبان وجود دارد.
پلیس راه برای روانسازی ترافیک و رسیدگی به تصادفات آماده است و از شهرداری برای نمکپاشی، ماسهپاشی و رفع آبگرفتگی معابر درخواست همکاری کرد.
شرکت برق با ۷۰ نفر نیرو و حدود ۲۰ نفر تیم انکال برای رفع قطعی برق آمادگی دارد.
آب و فاضلاب با ۶ تیم مستقر در شهر و روستاها، مخابرات با تیمهای رفع خرابی و اجرای طرح ویژه شهر یاسوج که تا یک ماه آینده وضعیت بهتری ایجاد میکند، و شرکت گاز با ۴ گروه امدادی ۲۴ساعته در یاسوج آمادگی کامل اعلام کردند.
شهرداری نیز با بیش از ۳۰۰ نیرو، ماشینآلات سنگین شامل لودر و گریدر و انبارهای نمک و ماسه آمادگی کامل برای روزهای برفی دارد.