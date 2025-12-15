جشنواره ورزشی بازی‌های بومی‌محلی در سنندج جشنواره ورزشی بازی‌های بومی‌محلی در سنندج جشنواره ورزشی بازی‌های بومی‌محلی در سنندج جشنواره ورزشی بازی‌های بومی‌محلی در سنندج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت و نشان‌دادن توانمندی‌های افراد دارای معلولیت برگزار شد.

در این رقابت‌ها که در رشته‌هایی همچون دال‌پلان، هفت‌سنگ و چند رشته بومی‌محلی دیگر برگزار شد، ورزشکاران با شور، انگیزه و رقابتی سالم در کنار یکدیگر به میدان رفتند.

سومین جشنواره بازی‌های بومی‌محلی جام بلند همتان، بار دیگر ثابت کرد که اراده، انگیزه و همدلی فراتر از هر محدودیتی معنا پیدا می‌کند.