سومین جشنواره ورزشی بازیهای بومیمحلی، جام بلند همتان در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت و نشاندادن توانمندیهای افراد دارای معلولیت برگزار شد.
در این رقابتها که در رشتههایی همچون دالپلان، هفتسنگ و چند رشته بومیمحلی دیگر برگزار شد، ورزشکاران با شور، انگیزه و رقابتی سالم در کنار یکدیگر به میدان رفتند.
سومین جشنواره بازیهای بومیمحلی جام بلند همتان، بار دیگر ثابت کرد که اراده، انگیزه و همدلی فراتر از هر محدودیتی معنا پیدا میکند.