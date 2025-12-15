به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهیا صفر زاده از بهنمیر، نازنین فاطمه مقیم از آمل، روجا رضویان از رستمکلا و فاطیما پورصفر از محمود آباد، نفرات مازندرانی دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دانش آموزی دختران هستند.

زهره جلالیان نیز مربی اعزامی استان مازندران به اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دانش آموزی دختران است.

قانع سرمربی اصفهانی تیم ملی دانش آموزی، ۸۰ هندبالیست را از سراسر کشور برای شرکت در اردوی آمادگی دعوت کرده است.

این اردو از روز پنجشنبه ۲۰ آذر در سالن ورزشی شهید حمزه شیراز آغاز شده و روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه به پایان خواهد رسید.

تیم ملی هندبال دانش آموزی دختران ایران برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مقدونیه آماده می‌شود.