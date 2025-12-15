رئیس شورای فرهنگ عمومی نور همزمانی ماه رجب، اعتکاف و سالگرد شهادت سردار سلیمانی را فرصتی برای تقویت خودسازی معنوی و تحکیم میثاق امت با ولایت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور همزمانی ماه رجب، مراسم اعتکاف، نهم دی و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را فرصتی برای تقویت خودسازی معنوی و تحکیم وحدت ملی دانست.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه نور در دهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ماه رجب و مراسم اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی فردی و جامعه‌سازی عنوان کرد و گفت: اعتکاف خلوتی معنوی با خدای متعال و زمینه‌ساز تقویت روحی برای حضور مؤثرتر در عرصه‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال نوجوانان و جوانان از اعتکاف در سال‌های اخیر، این موضوع را نشانه‌ای از پویایی معنویت در جامعه دانست و بر لزوم حمایت همه دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد.

امام جمعه نور همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت بصیرت عمومی تأکید کرد و افزود: تلفیق برنامه‌های اعتکاف، نهم دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی می‌تواند نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی و تقویت میثاق امت با ولایت داشته باشد.

در این جلسه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری یادواره‌های شهدای جبهه مقاومت و هماهنگی منسجم دستگاه‌ها از طریق تشکیل دبیرخانه‌ای در فرمانداری تأکید شد.