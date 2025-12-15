به همت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در نوزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، در نوزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، چهره‌های برتر بر اساس تولید دانش بنیان، صادرات و ارزآوری، لجستیک، تعالی سازمانی، بهره گیری از الگو‌های هوش محور و اشتغال پایدار انتخاب شدند.

رئیس کمیته علمی و ارزیابی جشنواره با اشاره به هدف اصلی این رویداد گفت: این جشنواره فرصتی است تا دستاورد‌های نوآورانه و موفق در عرصه‌های مختلف اقتصادی بویژه در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی و شرکت‌های دانش بنیان معرفی شوند.