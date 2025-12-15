پخش زنده
امروز: -
رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز با اشاره به افزایش مراجعه بیماران تنفسی عفونی به این بیمارستان، گفت: علت اصلی مراجعات در بیشتر موارد، شیوع عفونتهای ویروسی و به صورت خاص آنفلوآنزا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امیرکمال حردانی با اشاره به قرار گرفتن در فصل شیوع بیماریهای تنفسی عفونی اظهار کرد: شیوع عفونتهای ویروسی بهویژه بیماریهایی مانند آنفلوآنزا، به صورت سالانه موجب افزایش تعداد مراجعهها به مراکز درمانی میشود. امسال نیز با توجه به شیوع گونه جدید که به ویژه در کودکان نمود بیشتری داشته و معمولا با علائم تنفسی و گوارشی همراه است، مراجعههای درمانی به بیمارستانها و نیاز به بستری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه آنفلوآنزا در راس علتهای مراجعه به بیمارستان کودکان اهواز است، افزود: بر اساس آمار فعلی، در بیمارستان کودکان ابوذر با افزایش ناگهانی بیماران دارای علائم تنفسی، گوارشی یا تبهای شدید به ویژه در کودکان زیر شش ماه، مواجه هستیم.
حردانی گفت: مراجعهها هم در بخش بیماران سرپایی و هم در بخش بستری به طور محسوسی بسیار زیاد شده است. اگرچه انجام آزمایشهای تشخیصی برای همه بیماران ضرورت ندارد، اما با توجه به علائم، به نظر میرسد علت اصلی مراجعه در بیشتر موارد، شیوع عفونتهای ویروسی و به صورت خاص، آنفلوآنزا است.
وی ادامه داد: تعداد مراجعهها در یک ماه اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته، اما در روزهای مختلف، متغیر است. به عنوان مثال، پس از بارندگی یا در شرایط آلودگی هوا، شمار مراجعهها بیشتر میشود.
حردانی اضافه کرد: عمده مراجعهها به بیمارستان کودکان اهواز از ساعت ۲۰ تا ۹ صبح است و ازدحام بسیار زیاد است. البته با راهاندازی مراکز درمانی شبانهروزی در سطح شهر اهواز، ازدحام مراجعان در بیمارستان ابوذر تا حدی تعدیل شده است.
وی بیان کرد: با تداوم شرایط نامناسب جوی و وقوع پیک آنفلوآنزا، پیشبینی میشود در یک ماه آینده میزان مراجعهها و بستری بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی به ویژه در سنین پایین همچنان روند افزایشی داشته باشد.
رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران در بیمارستان ابوذر، به دلیل مشکلات ناشی از عفونتها و عمدتا بیماریهای ویروسی به بستری نیاز پیدا کردهاند. در برخی موارد، بیماران دارای بیماریهای مزمن به دنبال یک عفونت، کنترل بیماری زمینهای خود را از دست میدهند و وضعیتشان وخیم میشود.
وی تصریح کرد: معمولا عفونت به تنهایی عامل مرگ نیست، بلکه در بیمارانی که بیماری زمینهای شدید داشتهاند، عفونت ویروسی میتواند موجب تشدید بیماری و منجر به فوت شود. با این حال، بین بیماران مراجعهکننده با علائم تنفسی عفونی شدید، مواردی از مرگ بهویژه در کودکان نیز مشاهده شده است.
حردانی گفت: البته این مساله (عفونت شدید ریه) شایعترین علت مرگ و میر در کودکان در سراسر جهان محسوب میشود. باید توجه شود اولین نیاز برای حفظ حیات، تنفس سالم است و اختلال در آن میتواند دیگر ارگانها را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.