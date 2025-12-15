پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: بیش از ۳۰ درصد واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن امکان بهره مندی از پنلهای خورشیدی را خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خواجه رضایی در حاشیه نشست شورای مسکن استان که به ریاست استاندار و با حضور اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به دستور کار نشست گفت: در این جلسه موضوعات مرتبط با تأمین خدمات زیربنایی پروژههای نهضت ملی مسکن از جمله آب، برق و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای خدمات رسان، گزارشی از روند اجرای تعهدات خود ارائه کردند.
وی افزود: در حوزه برق، شرکت توزیع نیروی برق استان طرحی را برای نصب پنلهای خورشیدی بر بام ساختمانهای ویلایی ارائه کرده است که در صورت اجرا، حدود ۳۰ درصد واحدها می توانند از این سامانه بهره مند شوند.
به گفته خواجه رضایی، این طرح ضمن کاهش مصرف انرژی برق، زمینه تولید و صرفه جویی اقتصادی را نیز فراهم می کند و اطلاع رسانی آن به زودی از سوی شرکت برق انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه ضمن اشاره به گزارش فرماندار اردکان در خصوص وضعیت طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان گفت: در اردکان سایتی به مساحت ۱۲۰ هکتار با ظرفیت احداث دو هزار و پانصد واحد مسکونی در حال پیگیری است.
خواجه رضایی ادامه داد: با تصمیم شورای مسکن استان، مقرر شد دو سایت جدید برای شهرستان اردکان تعیین شود؛ یکی در قالب صنعت شهر و دیگری در محدوده الحاقی که مراحل بررسی آن در سطح استان انجام و پس از تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی شورای مسکن استان، تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی و فراهم سازی زیرساختهای لازم برای تحویل به موقع واحدها به متقاضیان است.