۲۵ مدرسه درسایتهای نهضت ملی مسکن قم در حال ساخت است
رئیس سازمان بسیج سازندگی قم از اجرای عملیات ساخت ۲۵ مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن استان قم به همت جهادگران بسیجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
علیرضا ایراندوست گفت: در قالب تفاهمنامه همکاری با ادارهکل نوسازی مدارس، ساخت ۲۵ باب مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن در استان قم آغاز شده است که بخشی از این طرحها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه اعتبار این طرحها ۹۵۳ میلیارد تومان است، افزود: این طرحها شامل ۳۹۰ کلاس درس است که در سایتهای مختلف نهضت ملی مسکن از جمله سایت شهید رئیسی با ۱۶ مدرسه، سایت شهید سلیمانی با دو مدرسه، پرنیان دو مدرسه، قنوات دو مدرسه و پردیسان سه مدرسه در حال احداث است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی قم با بیان اینکه در فاز نخست تفاهم با اداره نوسازی مدارس یکسوم طرحها وارد مرحله اجرا شده است، گفت: تاکنون ۷۰ درصد عملیات اجرایی طرحها آغاز شده و پنج طرح در پردیسان و شهرک قدس در آستانه تکمیل قرار دارد و سایر طرحها نیز در مراحل اسکلت، دیوارچینی و اجرای تأسیسات هستند.
علیرضا ایراندوست افزود: بسیج سازندگی علاوه بر اقدامهای عمرانی، مطابق سالهای گذشته در حوزه تعمیر، مرمت و شادابسازی مدارس هم با مشارکت گروههای جهادی فعالیت میکند.
وی افزود: با تأمین اعتبار لازم بخش عمده این مدارس طی یک سال آینده تکمیل خواهد شد و براساس برنامهریزی پنج باب مدرسه نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.