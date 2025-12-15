\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0627\u0648\u062d\u062f\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0631\u06cc\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u0631\u06cc\u06cc\u0633 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u00a0 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062a\u0642\u06cc \u06cc\u0648\u0633\u0641\u0648\u0646\u062f \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0631\u062a\u06cc\u067e \u062f\u0648\u0645 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062a\u0642\u06cc \u06cc\u0648\u0633\u0641\u0648\u0646\u062f\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0633\u06cc\u062c\u060c \u062a\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u00a0