گل جام زرین در آخرین روزهای فصل پاییز، کاسه چشمان طبیعت ایلام و طبیعت دوستان را لبریز از زیبایی منحصربهفرد خود میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دامنهها و ارتفاعات کبیرکوه؛ این روزها به یمن شکوفایی این گل خوش پوش؛ طبیعت زمستانی استان ایلام را بهاری کرده است و با زیبایی خیره کنندهاش چشمها را مینوازد.
گل جام زرین از خانواده سوسن سانان است که با اولین بارشهای پاییزی در دامنههای آفتابگیر زاگرس رشد میکند و به همین دلیل گلی نورپسند است؛ که به سوسن دشت هم شهرت دارد.
این گل از نمادهای تنوع زیستی گیاهی در طبیعت استان ایلام است که در ارتفاعات بیش از پانصد متری از سطح زمین رشد میکند.
گلی که علاوه بر زیبایی کم نظیرش، به خاطر خواص درمانی در صنعت داروسازی کشور هم کاربرد دارد.