به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ مسعود دادوند گفت : در پي وقوع سرقت مشاعات ساختماني در اين شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران انتظامي اين شهرستان با کار تخصصي و اقدامات پليسي سارق به هويت معلوم را در اين رابطه شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.

جانشين انتظامي شوش ادامه داد : متهم در تحقيقات پليس تاکنون به 4 فقره سرقت مشاعات ساختماني اعتراف کرده است که پس از تشکیل پرونده جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شد.

سرهنگ دادوند خاطر نشان کرد: پليس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتي اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتكاب جرم، آرامش و آسايش مردم را مختل کنند.