به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضایی معاون عمرانی استانداری فارس گفت: بر اساس گزارش هواشناسی استان فارس فردا 25 آذرماه شاهد بارش های سیل آسا همراه با آب گرفتگی در بیشتر شهرستان های فارس هستیم.

وی افزود: بر همین اساس و مطابق مصوبه ستاد مدیریت بحران و دستور استاندار فارس فردا آموزش برای مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس استان به صورت مجازی خواهد بود .

رضایی ادامه داد:کلاس های دانشگاه طبق روال و بصورت حضوری پابرجاست.

معاون عمرانی استانداری فارس بیان کرد: دستگاه های اجرایی استان در هفته جاری به صورت آماده باش خواهند بود و ملزم هستند تمهیدات لازم را اندیشیده و اقدام مقتضی در ارتباط با موارد ناشی از اثرات سیلاب یا آب گرفتگی و بارندگی و برف در دستور کار خود قرار دهند.