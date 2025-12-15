پخش زنده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ظرفیت بالای نوسازی درونشهری، بر ضرورت مشارکت فعال شهرداریها در مقاومسازی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی در نشست مشترک با شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها، نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده را راهکاری مؤثر برای تأمین بخشی از نیاز مسکن کشور دانست.
وی گفت: تحقق این هدف بدون همکاری و حضور جدی شهرداریها امکانپذیر نخواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ظرفیتهای گسترده محلات ناکارآمد شهری برای توسعه مسکن اشاره کرد.
گلپایگانی تعامل میان دولت، شهرداریها و مردم را عامل اصلی موفقیت طرحهای بازآفرینی عنوان کرد.
به گفته وی، هماهنگی ایجادشده در سالهای اخیر موجب تسریع روند نوسازی و بهبود محسوس کیفیت زندگی شهری شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برنامهریزی برای ارتقای زیرساختها و فضاهای عمومی خبر داد.
وی اعلام کرد: هدفگذاری شده است طی سه سال آینده هیچ معبر خاکی در محلات هدف بازآفرینی باقی نماند.
گلپایگانی به نوسازی بیش از ۷۶ هزار واحد مسکونی در سال گذشته اشاره کرد.
این آمار را نشانه ظرفیت بالای همکاری میان دولت و مدیریت شهری دانست.
این نشست با حضور وزیر کشور، استاندار گلستان و شهرداران مراکز استانها برگزار شد.