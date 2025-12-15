مرکز غربالگری بیماری‌های شایع زنان، سرطان سینه و ویروس اچ پی وی در سنندج افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مرکز غربالگری بیماری‌های شایع زنان در آزمایشگاه مرجع بیمارستان بعثت سنندج راه‌اندازی شده است.

این مرکز با هدف تشخیص زودهنگام، پیشگیری و کاهش عوارض بیماری‌های شایع زنان راه‌اندازی شده و از این پس به‌عنوان مرکز مرجع استان کردستان فعالیت خواهد کرد.

هرگونه مورد مشکوک به اچ پی وی یا سرطان سینه که در شهر‌ها و روستا‌های استان توسط پزشکان شناسایی شود، برای بررسی‌های تخصصی و انجام آزمایش‌های تکمیلی به این مرکز ارجاع داده می‌شود.

افتتاح این مرکز دسترسی عادلانه‌تر زنان استان، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، به خدمات تخصصی پیشگیری و تشخیص بیماری‌ها را فراهم کند.