مرکز غربالگری بیماریهای شایع زنان، سرطان سینه و ویروس اچ پی وی در سنندج افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مرکز غربالگری بیماریهای شایع زنان در آزمایشگاه مرجع بیمارستان بعثت سنندج راهاندازی شده است.
این مرکز با هدف تشخیص زودهنگام، پیشگیری و کاهش عوارض بیماریهای شایع زنان راهاندازی شده و از این پس بهعنوان مرکز مرجع استان کردستان فعالیت خواهد کرد.
هرگونه مورد مشکوک به اچ پی وی یا سرطان سینه که در شهرها و روستاهای استان توسط پزشکان شناسایی شود، برای بررسیهای تخصصی و انجام آزمایشهای تکمیلی به این مرکز ارجاع داده میشود.
افتتاح این مرکز دسترسی عادلانهتر زنان استان، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، به خدمات تخصصی پیشگیری و تشخیص بیماریها را فراهم کند.