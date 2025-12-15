تیم بسکتبال کاله آمل در هفته دوازدهم لیگ برتر، با نتیجه ۹۲ بر ۸۲ موفق شد نخستین شکست فصل را به تیم استقلال تهران تحمیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم بسکتبال کاله آمل در یک بازی حساس در هفته دوازدهم لیگ برتر، نخستین شکست فصل را به استقلال تهران تحمیل کرد. این بازی که از ساعت ۱۶ امروز دوشنبه در سالن زنده‌یاد محمود مشحون (ورزشگاه آزادی) برگزار شد، با پیروزی ۹۲ بر ۸۲ تیم کاله آمل به پایان رسید. این اولین شکست استقلال در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بسکتبال است.

بازی دو تیم در طول مسابقه بسیار حساس و نفس‌گیر بود و در نهایت کاله آمل توانست با عملکرد منسجم، این پیروزی مهم را به دست آورد.

اما اتفاق مهم در این بازی حضور حامد حدادی در ترکیب استقلال بود. سنتر ۲۱۸ سانتی متری که دیروز رسما به استقلال پیوست، خیلی زود مجوز بازی را دریافت کرد و توانست از روی نیمکت کار را آغاز کند.

مهران شاهین طبع در چند مقطع از بازی هم از حامد حدادی در ترکیب تیمش استفاده کرد، اما به نظر می رسید این ستاره بسکتبال ایران از آمادگی لازم به دور است و نتوانست در این فرصت به استقلال کمک لازم را انجام دهد.

استقلالی ها بازی را خوب آغاز نکردند و روند کاله در کوارتر سوم طوری بود که فاصله بین دو تیم به بیش از ۲۰ امتیاز رسید. اگرچه در کوارتر چهارم استقلال توانست خیلی از امتیازات از دست رفته را جبران کند، اما در نهایت ۸۲ بر ۷۹ شکست خورد تا اولین باخت فصل به نام این تیم به ثبت برسد.

کاله هم با این برد ارزشمند توانست خودش را به یک قدمی استقلال در صدر جدول برساند و پشت سر این تیم با ۲۰ امتیاز قرار بگیرد.