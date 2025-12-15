تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل استقلال خوزستان به پیروزی رسید و به رده سوم جدول صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال چادرملو اردکان در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه میزبان استقلال خوزستان بود که در پایان با نتیجه ۳ به ۱ مقابل میهمان خود به پیروزی رسید.

چادرملو با این برد ۲۴ امتیازی شد و به رده سوم جدول لیگ صعود کرد و بالاتر از استقلال ایستاد و استقلال خوزستان هم با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم جدول باقی ماند.

داور: میثم حیدری

کمک‌ها: بهمن عبداللهی، سعید محمدی

داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری

کارت زرد: محمدحسین خسروی، علیرضا آرتا و رنی بوبوی از گل گهر و محمد شریفی، حجت احمدی و حمید بوحمدان از استقلال خوزستان

گل: رنی بوبو (دقایق۷ و ۲۷)، رضا محمود آبادی (۸۶) برای چادرملو و حمید بوحمدان (۸۳- پنالتی) برای استقلال خوزستان