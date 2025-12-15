تاکید بر همافزایی دستگاهها برای برگزاری منسجم جشنهای شعبانیه
درجلسه کمیته اطلاعرسانی و راهنمایی ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر استان قم بر همافزایی دستگاهها و هماهنگی مستمر میان بخشهای اجرایی و رسانهای بهمنظور برگزاری منسجم، ایمن و اثرگذار جشنهای شعبانیه تأکید شد.
کمیته اطلاعرسانی و راهنمایی ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر استانداری قم با محوریت برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشنهای نیمه شعبان و طراحی رویدادهای فرهنگی با رویکرد مهدویت و فرهنگ انتظار برگزار شد.
در این نشست، اعضا بر اهمیت جایگاه قم بهعنوان پایگاه نشر معارف اهلبیت (ع)، بر لزوم انسجام رسانهای، تولید محتوای هدفمند و اطلاعرسانی دقیق به زائران و مجاوران تأکید کردند.
طراحی و اجرای رویدادهای خلاقانه با محور مهدویت، تبیین فرهنگ انتظار و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، برنامهریزی برای پوشش گسترده خبری، هدایت زائران، معرفی خدمات سفر و انعکاس جلوههای مردمی جشنهای شعبانیه از دیگر محورهای اصلی این جلسه بود.