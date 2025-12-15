به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازپکن، سرهنگ جیانگ بین به انتشار سند «راهبرد امنیت ملی آمریکا» که درآن اعلام شده است، ایالات متحده از هیچ‌گونه اقدام یک‌جانبه برای تغییر وضعیت فعلی تنگه تایوان حمایت نمی‌کند، با این حال، «لایحه اختیارات دفاع ملی» تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا شامل محتوای منفی متعدد در رابطه با تایوان است و وزیر دفاع آمریکا نیز هنگام حضور در مجمع دفاعی ریگان گفته باید یک نیروی بازدارنده نظامی در «زنجیره اول جزایر» برای جلوگیری از درگیری در تنگه تایوان ایجاد شود واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت دفاع ملی چین گفت: تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک چین است. این یک واقعیت تاریخی و حقوقی انکارناپذیر است که وضعیت تغییرناپذیر تنگه تایوان را شکل داده است.

بگفته او، چگونگی حل مسئله تایوان از جمله امور داخلی چین است و هیچ مداخله خارجی در آن قابل تحمل نخواهد بود. هر گونه تلاش برای «کنترل چین از طریق تایوان» بی‌ثمر خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع ملی چین گفت: آمریکا باید صادقانه به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد و از ارسال پیام‌های اشتباه به نیرو‌های جدایی‌طلب تایوان و تشدید تنش در منطقه تنگه تایوان دست بکشد. امیدواریم آمریکا درک راهبردی خود از چین را تصحیح کند و با چین هم‌سو شود و ضمن پایبندی به خودداری از درگیری و تقابل، برای ایجاد روابط نظامی مبتنی بر برابری، احترام، همزیستی مسالمت‌آمیز، باثبات و مثبت و افزایش قطعیت توسعه روابط دو کشور و صلح و ثبات جهانی و تزریق انرژی بیشتر به آن تلاش کند.