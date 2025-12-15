رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: روند بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان برای فردای خود قدرت پیش‌بینی نداشته و این بی‌ثباتی، به مصرف‌کننده و کل جامعه آسیب می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت افزود: بی‌ثباتی قیمت‌ها نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. موضوع ناترازی و بی‌عدالتی در حقوق نیز باعث وجود شکاف عمیق حقوقی بین کارکنان دولت و بخش‌های معدنی و صنعتی شده و بی‌عدالتی را تشدید کرده و انگیزه را از بین می‌برد.

وی تصریح کرد: تمام قوای سه گانه باید با همکاری یکدیگر، فکری برای ثبات بازار کنند. البته دولت نقش اساسی در این زمینه دارد و باید در حفظ سرمایه اجتماعی از تمام توان خود استفاده کند بنابراین این مهم بدون ثبات اقتصادی محقق نخواهد شد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: جای جای کشور اسلامی از ظرفیت‌های خدادادی برخوردار است که نمونه آن بحث معادن است. معادن هر استانی باید در خدمت مردم همان استان باشند که یکی از راهکار‌های اصلی ریشه‌کن کردن فقر، موضوع واگذاری بهره‌برداری از معادن به خود مردم استان‌ها در قالب تعاونی‌های فراگیر است که دولت باید این موضوع توجه ویژه داشته باشد.