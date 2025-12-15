مشاور امور بانوان وزیر جهاد کشاورزی از راه‌اندازی ۲ سکوی ملی تا دهه فجر خبر داد و گفت: این سکوها با حذف واسطه‌ها، امکان فروش مستقیم محصولات زنان روستایی و عشایری را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طاهره قیومی در نشست بررسی مشکلات بانوان شاغل و کار آفرین شهرستان سراب، با اشاره به به ابلاغ تبصره ۱۵ و آغاز ثبت نام تسهیلات ویژه به زنان روستایی و عشایری افزود: این تسهیلات با هدف توسعه کسب‌وکار‌های محلی و حذف موانع مالی در اختیار بانوان قرار می‌گیردو حائزین ظرایط می‌توانند مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی، با اشاره به مشکلات بانوان شاغل در ادارات جهاد کشاورزی گفت: زنان و مادران شغل که دارای کودک و دانش آموز هستند می‌توانند در ایام آلودگی هوا و دورکاری از یک ساعت مرخصی شناور استفاده کنند.

مدیر کل امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد بازارچه و نمایشگاه فروش محصولات و تولیدات بانوان روستایی در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: براساس تفاهم نامه با سازمان اوقاف و امورخیریه بانوان شاغل می‌توانند تولیدات خود را در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز در بقاع متبرکه دارای امکانات و فضای سرپوشیده ارائه کنند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این شهرستان قطب کشاورزی و دامداری در شمال غرب کشور است گفت: در این منطقه سالانه بیش از ۵۷۰ هزارتن انواع محصولات زارعی، دامی و باغی تولید می‌شود و زنان روستایی همراه مردان و فرزندان خود به تولید مشغول هستند.

مجید نصیرپور نبود پوشش بیمه‌ای و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی را از مهمترین دغدغه بانوان کارآفرین عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر مسافر از محور‌های مواصلاتی این شهرستان عبور می‌کنند که احداث بازارچه دایمی فروش محصولات می‌تواند به اقتصاد بانوان کارآفرین و شاغل در روستاها کمک کند.

علی جهانی، فرماندار سراب نیز با تاکید بر ضرورت آموزش و توانمند سازی بانوان روستایی و عشایری گفت: نشان سازی و فروش محصولات با کیفیت دامی تولید شده در این شهرستان از مهمترین دغدغه‌های زنان روستایی است.