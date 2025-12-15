پخش زنده
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دوره آموزش در مدارس، هم از حیث میزان تأثیرپذیری، هم از منظر پایداری آثار تربیتی و هم از نظر سهولت انتقال مفاهیم، بهطور معناداری از سایر دورههای زندگی متمایز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس دفتر رئیسجمهور، صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، در «رویداد عدالت در کیفیت آموزشی» که در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزار شد، با تشریح رویکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش و تبیین اهتمام ویژه دکتر مسعود پزشکیان به این عرصه، اظهار داشت: اگر بر این باور باشیم که مهمترین زیرساخت تحول هر جامعهای، به کیفیت آموزش نیروی انسانی وابسته است، بیتردید اساسیترین و اثرگذارترین دوره برای شکلگیری هویت، شخصیت و آموزش مؤلفههای زیست عزتمندانه انسان، دوره نونهالی و کودکی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: این دوره، هم از حیث میزان تأثیرپذیری، هم از منظر پایداری آثار تربیتی و هم از نظر سهولت انتقال مفاهیم، بهطور معناداری از سایر دورههای زندگی متمایز است.
حاجی میرزایی با اشاره به نقل مشهور «برای مشاهده تصویر آینده، باید دید امروز در مدارس چه میگذرد»، بر ضرورت توجه ویژه به دوران کودکی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: علیرغم تلاشهای صورتگرفته و موفقیتهای بهدستآمده در نظام آموزشی کشور، به نظر میرسد این ظرفیت بیبدیل برای ساماندهی تحول و پیشرفت اجتماعی میتوانست بیش از این مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به جایگاه والای پرورش انسان در تعالیم و آموزههای دینی، اظهار داشت: در فرهنگ دینی ما، همه هستی در جریان است تا انسانها در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف، آزموده و پرورش یابند. تمامی فراز و نشیبها، برخورداریها و کمبودها و رویدادهایی که انسان با آنها روبهرو میشود، یک فلسفه محوری دارد و آن اینکه انسان در برابر این شرایط، چه واکنشی نشان میدهد و چه کنشی را برمیگزیند.
حاجی میرزایی تصریح کرد: اهتمام به انسان، موضوعی بنیادین و برخوردار از اولویتی ویژه است و همه پیامبران الهی و کتب آسمانی برای تحقق همین هدف، یعنی پرورش انسان، مبعوث و نازل شدهاند.
رئیس دفتر رئیسجمهور، سومین دلیل اهمیت پرداختن دولت به آموزش و پرورش را نقش آن در تحقق توسعه پایدار دانست و گفت: در جامعهشناسی توسعه تاکید شده است که یکی از پیشنیازهای اصلی توسعه، برخورداری جامعه از استعداد و آمادگی لازم برای چشمپوشی از منافع آنی به نفع منافع آتی است. اگر منافع کوتاهمدت به قیمت نادیده گرفتن آینده تأمین شود، این امر بیتردید خطرناک خواهد بود.
حاجی میرزایی افزود: آموزش و پرورش منفعت آتی یک جامعه است و اگر جامعه گرفتار روزمرگی و منفعت آنی شود و صرفاً به مسائل امروز خود بپردازد و از آینده غفلت کند، در این شرایط پرشتاب تحولات پیرامونی، ناگزیر دچار عقبماندگی خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به نگاه دکتر پزشکیان به این حوزه، خاطرنشان کرد: اهتمام آقای رئیسجمهور به آموزش و پرورش، اهتمامی عمیق و مبتنی بر درک روشن از ضرورتهای اساسی کشور و محدودیتها و تنگناهای موجود است. ایشان در مواجهه با بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بارها تأکید کردهاند که اگر رسالت اصلی آموزش و پرورش بهدرستی انجام شده بود، بسیاری از این مشکلات به شکل کنونی بروز نمیکرد.
حاجی میرزایی افزود: ایده محوری رئیسجمهور آن است که آموزش و پرورش باید قادر باشد انسانهایی را پرورش دهد که برای مشارکت مؤثر در حیات اجتماعی و دستیابی به زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه آماده باشند. ارزیابی ایشان این است که ما از این هدف فاصله گرفتهایم و نقطه آغاز اصلاح، ایجاد فضای مناسب آموزشی است.
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: اگرچه فضای آموزشی یک پیشنیاز ضروری است، اما اصل مورد تاکید کیفیت آموزش در نظام آموزش و پرورش است که باید افرادی را تربیت کند که از درک روشن مسائل برخوردار باشند، توان تحلیل، تبیین و صورتبندی مسائل را داشته و از تفکری منسجم و منظم بهرهمند باشند. این اهداف همواره در نظام تعلیم و تربیت مطرح بوده، اما تمایز نگاه رئیسجمهور در آن است که نمیتوان حل مسائل را به آینده موکول کرد.
حاجی میرزایی تصریح کرد: دانشآموز امروز در کلاس درس نشسته و ما نسبت به وضعیت فعلی او مسئول هستیم. نمیتوان گفت اصلاحات بعداً انجام خواهد شد؛ بلکه باید هماکنون هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم، بیآنکه از اقدامات عمیق و ریشهای غفلت شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اشکالات ساختاری در نظام فعلی تعلیم و تربیت، اظهار داشت: ساختار موجود بهگونهای است که عملاً همه رشتهها به یک نقطه خاص متصل شده و این امر، ظرفیت عظیم تفکر و خلاقیت را در نظام آموزشی بهتدریج محدود کرده است، در حالی که این شبکه گسترده از استعدادها و توانمندیها، نیازمند فضایی برای تبادل، بروز خلاقیت و نوآوری است.
حاجی میرزایی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر حمایت و توجه ویژه از فرد یا مجموعههایی که در مسیر ارتقای آموزش و پرورش گام بر میدارند، افزود: همچنین از نگاه ایشان، تمرکز بیش از حد بر تصمیمگیریهای دستوری از مرکز، از جمله در سند تحول آموزش و پرورش، موجب غفلت از نقش معلمان، مدیران، مربیان و بدنه تخصصی نظام آموزشی شده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تأکید رئیسجمهور بر ایجاد شبکهای از معلمان است که بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از ظرفیت تبادل و انتقال تجربه بهرهمند شوند.
حاجی میرزایی در پایان، به یک ایده راهبردی رئیسجمهور در پیوند ظرفیتهای اجتماعی با امر تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی، یکی از محورهای اصلی این نگاه است. هر جا که در آموزش و پرورش مسئلهای وجود دارد، باید پیرامون آن، تشکلهایی مردمی شکل گیرد؛ نه بهصورت دستوری و بر اساس ساختارهای رسمی، بلکه با مشارکت داوطلبانه مردم محلی که آموزش و پرورش فرزندانشان را مسئله خود بدانند.
حاجیمیرزایی تأکید کرد: از نگاه رئیسجمهور، معیار ارزیابی موفقیت، میزان تحقق این رویکرد است و هرچه این ظرفیتهای اجتماعی به حرکت درآیند، مسائل آموزش و پرورش بهصورت مؤثرتری حل خواهد شد. دکتر پزشکیان نه از سر نمایش و شعار، بلکه با اعتقادی عمیق به این مسیر باور دارد و این رویکرد فرصتی ارزشمند برای اندیشمندان و صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت است تا با مشارکت فعال، آموزش و پرورش را به جایگاه واقعی خود بازگردانند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور نیز در این نشست با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره نقش اثرگذار دانشآموزان و نونهالان اظهار داشت: امام راحل در سال ۱۳۴۲ فرمودند که «سربازان من در گهوارهها هستند» و در آخر عمرشان نیز گفتند «امید من به دبستانیهاست»، این یعنی اساس کار را آموزش و فرهنگ میدانستند.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه از لحاظ کیفیت در نظام تعلیم و تربیت در نقطه مطلوب نیستیم، تصریح کرد: از برکات دولت چهاردهم توجه به حوزه آموزش و پرورش است و دکتر پزشکیان تقریبا در تمامی جلسات بر موضوع توسعه عدالت کمی و کیفی آموزشی تأکید دارند.
وزیر آموزشوپرورش هم در بخش دیگری از «رویداد عدالت در کیفیت آموزشی» با تأکید بر نقش راهبردی نظام تعلیم و تربیت در آینده کشور اظهار داشت: آموزشوپرورش امروز به مسئله اول دولت تبدیل شده و این نگاه، آوردههای فراوانی برای آینده کشور به همراه خواهد داشت. امروز توسعه کمی و کیفی آموزشوپرورش روی میز دولت قرار دارد و به مسئله اول کشور تبدیل شده است و رئیسجمهور با ایمان راسخ و نگاه راهبردی معتقد است نقطه آغاز تحول و توسعه کشور، آموزشوپرورش است، اما تحقق این نگاه نیازمند کمک، صبر و حوصله است تا بتوانیم ایدهها و رویکردهای ایشان را گامبهگام اجرایی کنیم.
کاظمی با اشاره به موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور دستاوردهای چشمگیری نیز داشته که نباید در گفتمان عمومی مغفول بماند. «نهضت سوادآموزی» و «ریشهکنی بیسوادی»، «گسترش پوشش تحصیلی در تمامی مقاطع»، «توسعه آموزش دختران»، «توجه به نخبگان»، «توسعه عدالت آموزشی»، «پیشرفتهای چشمگیر در حوزه پیشدبستانی» و «افتخارات بینالمللی در المپیادهای علمی» از جمله این موفقیتها هستند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام آموزشی تصریح کرد: تا زمانی که ساختار آموزشوپرورش به ساختاری یکپارچه و مبتنی بر نیازهای جامعه و رویکردهای تربیتی تبدیل نشود، دستیابی به اهداف تربیتی ممکن نخواهد بود. همچنین کنکور یکی از موانع جدی تحقق این اهداف است. کنکورزدگی و مافیای کنکور، بسیاری از برنامههای کیفیتبخشی و تربیتی را خنثی میکند.
در ادامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، اظهار داشت: نگاه متمایز دولت و بهویژه دکتر پزشکیان به مقوله عدالت، مبتنی بر برابری در برخورداری از فرصتها است و این خود زمینهساز کارآمدی نظام آموزشی خواهد بود.
میدری با اشاره به برخی از مطالعات و تجربیات سایر کشورهای موفق در حوزه تعلیم و تربیت گفت: عدالت آموزشی صرفاً به امکانات محدود نمیشود، بلکه عدالت در محتوا نیز اهمیت اساسی دارد. در ایران با نوعی بیعدالتی در محتوای آموزشی مواجه هستیم؛ چراکه بسیاری از دانشآموزان از خانوادههایی میآیند که پدر و مادر کمسواد هستند و امکان استفاده از معلم خصوصی یا آموزشهای مکمل را ندارند، اما کتابهای درسی متناسب با این واقعیتها طراحی نشده است.
وزیر تعاون از تحول در حوزه آموزشهای مهارتی خبر داد و افزود: یکی از تغییرات مهم، مشارکت انجمنهای تخصصی و صنایع در تدوین سرفصلها و محتوای آموزشی است. این تعامل کمک میکند از مربیان توانمند بخش صنعت در فرآیند آموزش استفاده شود. در حال حاضر و به صورت آزمایشی، حدود ۴۰ دانشآموز در شاهرود در سه رشته مهارتی، آموزشهای خود را در یکی از پیشرفتهترین کارخانههای کشور میگذرانند. هدفگذاری ما این است که این تعداد در آینده به دهها هزار نفر افزایش یابد.
در این رویداد ۱۲ نفر از پژوهشگران، اعضای هیئتهای علمی، فعالان و کنشگران نظام تعلیم و تربیت نیز به ارائه نقطه نظرات و نتیجه تحقیقات خود در زمینه توسعه عدالت آموزشی پرداختند.