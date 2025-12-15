پخش زنده
با ساخت پایگاه های جدید امداد و نجات در حمیدیه ، خدمات امدادی در این شهرستان افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به همراه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان، با حضور میدانی در شهرستان حمیدیه، ضمن بازدید از پست امداد و نجات «شهدای حمیدیه» در محور طریقالحسین و بررسی میدانی فرآیند خدمترسانی و میزان آمادگی عملیاتی بر گسترش ظرفیتهای امدادی در این منطقه از طریق احداث پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر تاکید کرد.
مجتبی یوسفی، در جریان این بازدید، با ابراز خرسندی از راهاندازی این پست امدادو نجات گفت: ایجاد این موقعیت امدادی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات انسانی و امدادی به مردم منطقه ایفا میکند و حضور نجاتگران آموزشدیده و با توانمندیها و لجستیک امدادی در این مسیر، امنیت و آرامش را برای شهروندان و زائران عتبات عالیات به همراه دارد.
وی ادامه داد: این پست عملیات امدادونجات با پاسخگویی به نیازهای فوری امدادی، نقش مهمی در کاهش ریسک حوادث احتمالی و افزایش سرعت واکنش به حوادث در این محور مواصلاتی دارد. چنین اقدامات ارزشمندی، نمونهای روشن از همگرایی میان نهادهای مردمی و دولتی است و تداوم این برنامهها، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات انسانی، نقش بسزایی در تقویت اعتماد، رضایتمندی و آرامش شهروندان و زائران ایفا خواهد کرد.
حسن عبودی مزرعی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان، در جریان این بازدید با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان حمیدیه در مسیر تردد کاروانهای راهیان نور و زائران عتبات عالیات، اظهار نمود: این پست با بکارگیری از ۱۵ نجاتگر آموزشدیده و تجهیزات لجستیکی مناسبت، توانایی ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر را به شهروندان و زائران فراهم میآورد و امکان مدیریت بهینه حوادث را به نحو مطلوب ایجاد میکند.