به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل و قطعات درون خودرو در سطح گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق را شناسایی و دستگیر و به همراه مقادیر زیادی اموال کشف شده به یگان انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۸ فقره سرقت قطعات درون خودرو در سطح شهرستان گچساران اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، متهم به مرجع قضائی معرفی و شکات پرونده شناسایی و اموال تحویل آنان شد.





