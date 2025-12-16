دستگیری سارق قطعات درون خودرو در گچساران
فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری یک سارق قطعات درون خودرو با اعتراف به ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل و قطعات درون خودرو در سطح گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنیهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق را شناسایی و دستگیر و به همراه مقادیر زیادی اموال کشف شده به یگان انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۸ فقره سرقت قطعات درون خودرو در سطح شهرستان گچساران اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، متهم به مرجع قضائی معرفی و شکات پرونده شناسایی و اموال تحویل آنان شد.