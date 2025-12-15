مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، از افزایش حدود ۶۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور طی ۲۰ ماه گذشته خبر داد و نسبت به محدود بودن زمین قابل تخصیص برای دهه‌های آینده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رامین ساعد در برنامه میز اقتصاد به بررسی وضعیت تأمین زمین و سیاست‌های افزایش ظرفیت سکونتگاهی پرداخت.

وی زمین را یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت تمام‌شده مسکن دانست.

به گفته ساعد، ورود فعال دولت‌ها به بازار زمین با هدف کاهش هزینه‌های تولید مسکن امری رایج در جهان است.

وی تأکید کرد: تأمین زمین وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری افزود: زمین عنصری کمیاب است و محدودیت‌های محیط‌زیستی و طبیعی، تأمین آن را پیچیده می‌کند.

ساعد تصریح کرد تأمین زمین صرفاً موضوع مسکن نیست و با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای گره خورده است.

وی به سیاست‌های قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.

بر اساس این قوانین، افزایش ظرفیت سکونتگاهی جایگزین نگاه صرف به ساخت مسکن شده است.

ساعد گفت،: هدف پنج‌ساله برنامه هفتم، تأمین ۳۳۰ هزار هکتار زمین با برش سالانه ۶۶ هزار هکتار است.

وی اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷ هزار هکتار زمین تأمین شد که معادل تحقق ۷۲ درصد هدف سالانه است.

به گفته این مقام مسئول، از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شده است.

این میزان ظرفیت امکان ساخت حدود دو میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کند.

ساعد بر ممنوعیت تأمین زمین در اراضی کشاورزی مرغوب، جنگل‌ها، آبخوان‌ها و مناطق حفاظت‌شده تأکید کرد.

وی اعلام کرد: ۹۳ درصد اراضی تأمین‌شده در شهرهای کوچک، میانی، روستا-شهرها و شهرک‌ها قرار دارد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری رعایت کرامت انسانی را از اصول اساسی تأمین مسکن دانست.

وی افزود: مسکن باید در مکان امن و برخوردار از خدمات شهری مناسب احداث شود.

ساعد گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۸ هزار هکتار زمین وارد چرخه تولید مسکن شده است، ۴۵ درصد از این میزان در ۲۰ ماه اخیر تأمین شده است.

وی هشدار داد کمتر از ۶ درصد ظرفیت سکونتگاهی کشور برای نسل‌های آینده باقی مانده است.

ساعد در پایان بر لزوم مدیریت عاقلانه زمین برای حفظ امکان زیست آیندگان تأکید کرد.