به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید مظفری زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه با اعلام جزییات دیدار تراکتور و پرسپولیس تهران، گفت: این مسابقه از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی، روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و زمان آغاز بلیت‌فروشی این دیدار به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تأکید کرد: تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و نیز هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آنها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

وی از تمامی هواداران درخواست کرد به منظور رعایت قوانین و برگزاری هر چه بهتر بازی، حتماً بلیت این مسابقه را به‌صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه اینترنتی باشگاه تهیه کنند.

پیش از این، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور پس از بازی تراکتور-پیکان اعلام کرده بود که دیدار‌های این تیم دیگر در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار نمی‌شود.

در همین حال جمعی از کارشناسان و اساتید گیاه پزشکی که بر روی وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام درحال فعالیت هستند، نیز اعلام کردند که این ورزشگاه آمادگی برگزاری دیدار ندارد و در صورت برگزاری مسابقه، بازگشت چمن به سختی و عملا تمامی هزینه‌های انجام گرفته تا امروز بی فایده خواهد بود.