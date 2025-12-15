پخش زنده
معاون وزیر صمت در سفر به مهابادگفت: مشکل الحاق زمین به شهرک صنعتی مهاباد به زودی رفع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مسائل و چالشهای واحدهای تولیدی و صنعتی در سفر معاون وزیرصمت به مهاباد بررسی شد. رضا انصاری دراین سفر از رفع مشکل الحاق زمین به شهرک صنعتی این شهرستان و تخصیص ۸ و نیم همت تسهیلات ویژه به فعالان اقتصادی آذربایجان غربی خبرداد.
معاون وزیرصمت گفت: تملک زمین، برای زمین صنعتی از اصلیترین مشکلاتی بود که امروز درشهرستان مهاباد بررسی شد.
انصاری افزود: برنامه ریزیهای لازم برای تملک در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دستورکار قرار گرفته و به کمک مسئولان شهرستان و استان زیر ساختهای مورد نیاز را فراهم میکنیم تا صنعت گران با خیال راحت بتوانند تولید داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات شهرک صنعتی، اظهارداشت: قرار شد با کمک خود شرکت خدماتی مشکلات این شهرک را حل کنیم.