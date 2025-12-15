وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حوزه فناوری اطلاعات (فاوا) به واسطه نقش انکارناپذیر و ماهیت همواره پویای خود، تأثیری اساسی بر زندگی امروز ما گذاشته است.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات، در چهارمین جشنواره هفته پژوهش که در پژوهشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات برگزارشد افزود: تحقیق و پژوهش جزو لاینفک حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات است .

وی به کارگیری فیبر نوری به جای کابل‌های قدیمی و الزامات مربوط به آن را یکی از موضوعات مهم پژوهشی به منظور اجتناب از اقدامات موازی در این زمینه دانست و گفت: همچنین در حوزه های ارتباط سیار وماهواره ای نیاز نیازهای متعددی به کار پژوهشی و تحقیقی وجود دارد .

ستاره هاشمی با اشاره به حوزه هوش مصنوعی نیز افزود: در این حوزه موضوع اخلاق وحریم خصوصی اهمیت فراوانی دارد و برخی معتقدند ، گمنامی داده راهکاری برای استفاده از هوش مصنوعی است. واقعیت این است که این را از ما نمی پذیرند ، زیرا در این فناوری راههایی با تقاطع گیری داده ها وجود دارد که گمنامی را به داده شناخته شده تبدیل می کند .

وزیر ارتباطات گفت: بر این اساس نیاز به کار پژوهشی جدی برای حضور در این عرصه وجود دارد .

هاشمی در ادامه با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال و با بیان اینکه این حوزه حال وروز خوبی ندارد افزود: ما شاهد آن هستیم که کشورهایی که در گذشته از ما الگو گرفتند ، در حال پیشی گرفتن از ما هستند ، با توجه به این موضوع نیز آسیب شناسی این شرایط به عهده پژوهشگران است..