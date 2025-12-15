پخش زنده
محفل انس با قرآن کریم در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم اهدای قرآن به نودانشجو معلمان قرآن کردستان برگزار شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در این مراسم با اشاره به اینکه دانشجو معلمان با تعلیم و تعلم قرآن میتوانند در همه ابعاد زندگی و به ویژه حیات فرهنگی و اجتماعی موفق باشندافزود: دانشجو معلمان رسالت و مأموریت مهمی در تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور دارند.
ارکیان با اشاره به اینکه آئین اهدای کلامالله مجید از سوی مقام معظم رهبری به نودانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان برگزار شد ادامه داد: ۷۵۰ نفر از دانشجو معلمان از این هدیه معنوی بهرهمند شدند.