به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با فرارسیدن روز‌های سرد سال مصرف گاز در کشور افزایش یافته است. برای پایداری شبکه در نقاط دور دست کشور از بازاریان و اصناف گرفته تا مشترکان خانگی همه باید مشارکت کنیم و با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، گرمای پایدار را به هموطنان هدیه کنیم.

استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، انتخاب پکیج‌های گرمایشی و بخاری‌هایی با بهره‌وری بالا و مطابق با استاندارد‌ها، به‌کارگیری فناوری‌های جدید، مانند سیستم‌های بازیافت، مصرف گاز را به طرز قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.