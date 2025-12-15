پخش زنده
گرمای پایدار نیازمند صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با فرارسیدن روزهای سرد سال مصرف گاز در کشور افزایش یافته است. برای پایداری شبکه در نقاط دور دست کشور از بازاریان و اصناف گرفته تا مشترکان خانگی همه باید مشارکت کنیم و با صرفهجویی و مدیریت مصرف، گرمای پایدار را به هموطنان هدیه کنیم.
استفاده از تجهیزات کممصرف، انتخاب پکیجهای گرمایشی و بخاریهایی با بهرهوری بالا و مطابق با استانداردها، بهکارگیری فناوریهای جدید، مانند سیستمهای بازیافت، مصرف گاز را به طرز قابلتوجهی کاهش میدهد.