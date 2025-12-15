پخش زنده
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر کردی سقز با معرفی نفرات و گروههای نمایشی برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این جشنواره که با حضور ۱۲ گروه داخلی و خارجی برگزار شد با تجلیل از گروههای شرکتکننده و راهیابی ۲ گروه به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به کار خود پایان داد.
در بخش آثار خارجی، نمایشهای «شەوێکی له بیرنەکراو» به کارگردانی خەڵات نەوزاد از حلبچه اقلیم کردستان و «رۆح دماڵ بچۆکین شێکسپێردا» به کارگردانی کاروان سیڵۆ از دهوک به روی صحنه رفتند.
در بخش آثار داخلی نیز نمایشهای «نازی ئاباد» به کارگردانی یاسر هاشمزاده از بیجار، «بهساڵاچوو» به کارگردانی افشین خدری از سنندج، «تاسانن» به کارگردانی نیلوفر قلعه شاخانی از کرمانشاه، «سپیرۆ» به کارگردانی مائده دارلکی از ارومیه، «هەملێت ماشینی» به کارگردانی سامان ئێرەمی از سقز و مهاباد، «تووه سوره» به کارگردانی حمیدرضا کردستانی از سنندج و «شانۆیێک بۆ فێستیڤاڵ» به کارگردانی محمد سلیمی از دیواندره در جدول اجراهای جشنواره قرار داشتند.
نمایش «مێلودیێن سەرپێ ژیانی» به کارگردانی سیزار موحهممهد ئهمین از دهوک در بخش ویژه جشنواره اجرا شد.
در این جشنواره با تصمیم دبیر جشنواره و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از تمامی گروههای شرکتکننده تجلیل شد و در آیین اختتامیه دو گروه با رأی هیئت داوران به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه یافتند.
بر اساس رأی هیئت داوران، نمایش «شەوێکی لهبیرنەکراو» به کارگردانی خەڵات نەوزاد از حلبچه اقلیم کوردستان و نمایش «نازیآباد» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی کامران جباری و یاسر هاشمزاده از بیجار موفق شدند عنوان آثار برگزیده این دوره را به دست آورده و به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یابند.
همچنین در بخش نمایشنامهنویسی، بر اساس رأی هیئت داوران، جایزه اول بهصورت مشترک به فریدون محمدزاده از سقز (شانۆنامەی هیراد) و دلیر عزیزی (شانۆنامەی گومان بە ڕوانینێکی دیکەوە) اهدا شد.
این جشنواره از ۱۹ الی ۲۳ آذرماه با حضور بیش از ۱۵۰ هنرمند در آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلاتوی شانوی سقز برگزار شد و به کار خود پایان داد.