دو بانوی فوتبالیست از استان کردستان با دعوت به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کشور، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در استان سمنان حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران نونهال کشور به منظور شناسایی و آماده‌سازی بازیکنان مستعد، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه سال جاری به میزبانی استان سمنان برگزار خواهد شد.

مریم امیرشقاقی، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کشور، به همراه سمیه احمدی، مربی کردستانی تیم ملی، اسامی ۳۳ بازیکن منتخب از سراسر کشور را برای حضور در این اردو اعلام کردند.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، «آژین شریفی» و «نازنین صوفی‌زاده» دو فوتبالیست آینده‌دار از استان کردستان نیز در جمع دعوت‌شدگان به این اردو قرار دارند. حضور این دو بازیکن، نشان‌دهنده ظرفیت و رشد مطلوب فوتبال بانوان در استان کردستان و تلاش مستمر مربیان و ورزشکاران این منطقه است.

این اردو نقش مهمی در ارزیابی فنی بازیکنان و انتخاب نفرات نهایی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کشور خواهد داشت.