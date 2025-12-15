ریکاردو ساپینتو گفت: آن صحنه پنالتی نبود اگر داوری‌ها را هفته به هفته با آمار و تصاویر بررسی کنیم، حقایق مشخص است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از بازی برابر خیبر در هفته چهاردهم لیگ برتر، اظهار داشت: قبل از هرچیز باید بگویم، می‌دانیم مردم خرم آباد، مردمی شریف هستند ولی چرا تیم‌های بزرگ به اینجا می‌آیند دچار مشکل می‌شوند؟ نود دقیقه در اینجا به ما فحاشی شد و با محرومیت هم چیزی حل نمی‌شود. بابت اتفاقاتی که امروز افتاد متاسفم.

وی ادامه داد: بازی کردن در خرم آباد همیشه سخت بوده است. می‌دانید که پرسپولیس و تراکتور در اینجا شکست خورده‌اند. می‌دانستیم که یک چالش امروز در پیش داریم. بازی را خوب شروع کردیم و از فضا‌های تیم حریف استفاده کردیم. من تصویر را در رختکن دیدم و به نظرم پنالتی خیبر درست نبود. ما مستحق بیشتر از این بودیم.

سرمربی استقلال درباره صحنه مشکوک داوری افزود: به اعتقاد من آن صحنه اصلاً پنالتی نبود. اگر داوری‌ها را هفته به هفته با آمار و تصاویر بررسی کنیم، حقایق کاملاً مشخص است. ما فقط انتظار داریم قضاوت‌ها منصفانه باشد و واقعیت‌های داخل زمین دیده شود.

سرمربی استقلال با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر، اضافه کرد: گرفتن امتیاز مقابل تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس و ملوان در سه هفته متوالی کار ساده‌ای نیست و این نشان می‌دهد تیم از نظر ساختار دفاعی و انسجام عملکرد قابل قبولی داشته است. در بخش دفاعی رضایت دارم، اما در فاز هجومی باید بهتر از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

ساپینتو درباره شرایط تیم و غیبت برخی بازیکنان اظهار کرد: من به‌صورت جدی و شبانه‌روزی کار می‌کنم، اما متأسفانه در بسیاری از مواقع برخی بازیکنان در دسترس نیستند و این موضوع کار را سخت می‌کند. این مسئله برای ما بسیار مهم است، چون هرچه سریع‌تر به مقطع حساس بازی‌های آسیایی نزدیک می‌شویم.

وی تأکید کرد: زمان زیادی نداریم و باید هرچه زودتر به آمادگی و هماهنگی کامل برسیم تا بتوانیم با شرایط مطلوب وارد رقابت‌های آسیایی شویم.