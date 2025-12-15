پخش زنده
گلگهر سیرجان در شهر آورد استان، برابرمس رفسنجان به پیروزی رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، درهفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال وشهر آورد استان ،گلگهر سیرجان دو -صفر با گل های سیاوش یزدانی (۴۳) و علیاصغر عاشوری (۴۸)مس رفسنجان رابرد.
پوریا لطیفیفر از گلگهر و میلاد فخرالدینی و احمد زنده روح از مس رفسنجان اخطار گرفتند.
تیم گلگهر با پیروزی در شهر آورد استان کرمان ۲۰ امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر ایستاد.
مس رفسنجان نیز با مجتبی جباری اولین باختش را تجربه کرد و با هفت امتیاز همچنان قعرنشین جدول باقی ماند.