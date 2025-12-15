گل‌گهر سیرجان در شهر آورد استان، برابرمس رفسنجان به پیروزی رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، درهفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال وشهر آورد استان ،گل‌گهر سیرجان دو -صفر با گل های سیاوش یزدانی (۴۳) و علی‌اصغر عاشوری (۴۸)مس رفسنجان رابرد.

پوریا لطیفی‌فر از گل‌گهر و میلاد فخرالدینی و احمد زنده روح از مس رفسنجان اخطار گرفتند.

تیم گل‌گهر با پیروزی در شهر آورد استان کرمان ۲۰ امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر ایستاد.

مس رفسنجان نیز با مجتبی جباری اولین باختش را تجربه کرد و با هفت امتیاز همچنان قعرنشین جدول باقی ماند.