معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: سمنها بهعنوان بخش مهمی از جامعه مدنی میتوانند نقش مؤثری در تحقق توسعه پایدار، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی در سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان، با اشاره به اهمیت این شورا، اظهار کرد: شورای توسعه و حمایت از سمنها نقش مهم و تعیینکنندهای در فرآیند ثبت، ساماندهی و نظارت بر فعالیت سازمانهای مردمنهاد دارد و سومین دوره انتخابات نمایندگان این تشکلها در همین راستا برگزار شده است.
وی افزود: در ساختار این شورا و کمیتههای وابسته، نمایندگان منتخب سازمانهای مردمنهاد بهصورت رسمی حضور دارند و بهعنوان نمایندگان جامعه مدنی، وظیفه نظارت بر مراحل ثبت و فعالیت تشکلها را بر عهده دارند که این امر موجب افزایش شفافیت و تقویت اعتماد متقابل میان دولت و سمنها میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش جامعه مدنی در پیشبرد اهداف توسعهای، تصریح کرد: واقعیت این است که سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین بازوان اجرایی دولت بهشمار میروند و میتوانند در مسیر تحقق توسعه پایدار، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و جلب اعتماد عمومی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی با بیان اینکه جامعهای پویا و موفق خواهد بود که دولت و مردم در کنار یکدیگر حضوری فعال، مسئولانه و آگاهانه داشته باشند، گفت: مشارکت واقعی مردم از طریق تشکلهای مردمی میتواند به بهبود فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و توسعهای منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به انتظارات حاکمیت از سازمانهای مردمنهاد اظهار داشت: سمنها تشکلهایی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مبتنی بر فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه هستند و انتظار میرود با پرهیز از ورود به دستهبندیها و جناحبندیهای سیاسی، تمرکز خود را بر انجام امور خیر، خدمترسانی اجتماعی و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه معطوف کنند.
معاون استاندار کرمانشاه ادامه داد: مجموعه مدیریت استان آمادگی کامل دارد تا در مسیر توسعه همهجانبه استان، با سازمانهای مردمنهاد تعامل و گفتوگوی مستمر داشته باشد و از نظرات، پیشنهادها و دیدگاههای تخصصی آنان در چارچوب قوانین و ضوابط موجود بهره ببرد.
سلیمانی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سازمانهای مردمنهاد بهعنوان بخشی از مردم و نمایندگان جامعه مدنی، میتوانند پل ارتباطی مؤثری میان دولت و جامعه باشند و نقش مهمی در شناسایی مسائل، انتقال مطالبات مردمی و ارائه راهکارهای اجرایی ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: تقویت مشارکت سازمانهای مردمنهاد و استفاده از ظرفیتهای گسترده آنها، نهتنها به بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی کمک میکند، بلکه زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای همبستگی اجتماعی و تحقق اهداف توسعهای استان کرمانشاه خواهد بود.
همچنین در این جلسه رای گیری از اعضا برای انتخاب نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان برگزار شد و از میان کاندیداها، فرزاد بیگی و مهدی امیری به عنوان دو عضو اصلی انتخاب شدند.