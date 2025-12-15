به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، فرهنگیان و دانشجویان سومین یادواره شهدای دانشجو معلم شهرستان بهبهان برگزار شد.

در این مراسم سردار حمید اباذری، از فرماندهان دوران دفاع مقدس با تجلیل از مقام شهدای دانشجو معلم شهرستان بهبهان گفت: هر چه از مجاهدت‌های شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس سخن بگوییم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان انتقال می‌دهیم.

همچنین در این یادواره از خانواده شهدای دانشجو معلم شهرستان بهبهان تجلیل شد.