\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632\u060c \u067e\u0645 \u0628\u0648\u0646\u062f\u06cc\u060c \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0644 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062e\u0646\u062b\u06cc \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0645\u0628 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f \u0627\u0641\u200c\u0628\u06cc\u200c\u0622\u06cc \u06cc\u06a9 \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u0628\u0645\u0628\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062e\u0646\u062b\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0645\u0628 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u062a \u0648 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0633\u200c\u0622\u0646\u062c\u0644\u0633 \u0648 \u0627\u0648\u0631\u0646\u062c \u06a9\u0627\u0646\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a