مخبر:
روابط راهبردی تهران و پکن نیازمند تعمیق همکاریها در همه ابعاد است
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مدیران اندیشکده و پژوهشکدههای روابط بینالملل چین با توجه به ضرورت بررسی موشکافانه روابط دو کشور، گفت: روابط راهبردی ایران و چین، نیازمند تعمیق همکاریها در همه ابعاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در دیدار جمعی از مدیران اندیشکده و پژوهشکدههای روابط بینالملل چین، با توجه به نقش مهم اندیشکدههای دو کشور در معرفی ظرفیتها و ارتقاء سطح تعاملات در همه ابعاد، گفت: روابط راهبردی ایران و چین به عنوان دو شریک راهبردی، بیش از نیم قرن قدمت دارد و با توجه به تحولات امروز جهان، این روابط دیرینه، ظرفیتهای گستردهتری برای توسعه همکاری در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و فناوری بین دو کشور را میطلبد که این موضوع، نقش اندیشکدههای دو کشور را در شناخت موانع تعمیق روابط و همچنین معرفی دقیق ظرفیتها پر رنگتر میکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش اندیشکدههای دو کشور را در شناسایی موانع ارتباطی، مهم دانست و تصریح کرد: اندیشکدههای روابط بینالملل ایران و چین باید بهطور متقابل، وظیفه خود را در معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری و شناخت بهتر مردم دو کشور ایفا کنند.
مخبر اظهار داشت: در این میان، رفتوآمد پژوهشگران نباید فقط به همایشها و رویدادهای هر سال محدود شود؛ بلکه باید بهطور مداوم و پیوسته ادامه یابد تا این تداوم ارتباط، موجب شناخت بیشتر مردم دو کشور از یکدیگر شود.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، همچنین ظرفیتهای متقابل دو پایتخت را از مؤلفههای اقتدار دو کشور برشمرد و گفت: در همه ارکان جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط با چین، حساسیت و توجه ویژهای وجود دارد و تاکنون تفاهمنامههای مهم و راهبردی اقتصادی بین دو کشور منعقد شده است که در این میان امیدواریم دو بسته اقتصادی که چندی قبل امضا شده است، سریعتر عملیاتی شود.
مخبر در ادامه با توجه به وجه مشترک ایران و چین در مقابله با یکجانبهگرایی غرب، راهبرد تعامل با چین را راهبرد قطعی نظام دانست و با اشاره به همکاریهای ایران و چین در زمینه مقابله با تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران، اظهار داشت: ما از توسعه همهجانبه روابط با پکن استقبال میکنیم و برگزاری نشستهای مشترک میان اندیشکدههای دو کشور را گامی بلند در عملیاتیشدن واقعی راههای تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و سایر مؤلفههای حکمرانی میدانیم.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، همچنین با توجه به فراهم بودن زمینه سرمایهگذاری برای طرف چینی در ایران، تصریح کرد: طرحهایی در کشور ما وجود دارد که در کمتر کشوری، مشابه آن یافت میشود. در عرصههای نفت، گاز و معدن، بالاترین ظرفیت همکاری میان دو کشور قابل تصور است.
گفتنی است در آغاز این دیدار که در حاشیه برگزاری سومین مجمع اندیشکدههای ایران و چین در تهران انجام شد، نایب رئیس مؤسسه روابط خارجی چین، مرکز مطالعات غرب آسیا در دانشگاه فودان، مسئول مطالعات غرب آسیا در مؤسسه شانگهای جیائو جیاوی و برخی دیگر از اعضا به ارائه نقطه نظرات خود درباره ارتقاء سطح همکاریهای دو کشور و رفع موانع موجود پرداختند.