تیمهای کاله، پاس، گلنور و رعد پدافند هوایی مقابل حریفان خود در دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور امروز (دوشنبه) با برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم پیگیری شد.
در نخستین دیدار این هفته دو تیم استقلال و کاله برابر هم صف آرایی کردند که طی آن استقلال متحمل اولین شکست فصل خود شد. جورجه گاگیچ با ۲۲ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۳ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۷ نقش زیادی در پیروزی کاله داشت.
پاس هم در این هفته سومین پیروزی فصل را برای خود جشن گرفت، نماینده کردستان این برد را در رقابت با مهگل به دست آورد. رضا ملک دوست از تیم پاس با ۲۱ امتیاز، ۱۱ پاس گل، ۷ ریباند، ۶ توپ ربایی و کارایی ۳۳ بهترین بازیکن زمین بود.
طبیعت که برای برگزاری دیدار این هفته به اصفهان سفر کرده بود مقابل گلنور متحمل پنجمین باخت خود شد.
فرهاد صبوری با ۱۳ امتیاز، ۶ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۱۲ تاثیر زیادی در پیروزی تیم میزبان داشت.
دیگر نماینده اصفهان یعنی رعد پدافند تم از تیمهای برنده در این هفته بود، اصفهانیها برد این هفته را د خانه پترونوین کسب کردند. امیرحسین رضایی فر با ۱۴ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بلزیکن رعد پدافند و زمین بود.
نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال به این شرح است:
*استقلال تهران ۷۹ - کاله مازندران ۸۲
*پاس کردستان ۹۰ - مهگل البرز ۸۶
*گلنور اصفهان ۷۲ - طبیعت اسلامشهر ۶۸
*پترونوین ماهشهر ۷۴ - رعد پدافند هوایی اصفهان ۷۷