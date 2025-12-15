پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از وضعیت چاههای کشاورزی در شهرستانهای میرجاوه وخاش براحیا وبازسازی قنوات برای کشاورزی پایدار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بازدید، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت قنوات در تأمین آب پایدار برای کشاورزی گفت: قنوات میراث ارزشمند نیاکان ما هستند که همچنان میتوانند نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا کنند.
در همین خصوص ۱۵ میلیارد تومان برای لایه روبی قنوات شهرستان میرجاوه اختصاص دادیم و حمایت دولت از احیای این منابع سنتی، زمینهساز رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت روستایی خواهد بود.
دکتر کرد نماینده مردم شهرستانهای خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: این بازدید نشاندهنده توجه ویژه دولت به مشکلات کشاورزان و اهمیت منابع سنتی آب در توسعه پایدار است.
نماینده مردم خاش و میرجاوه افزود: با تخصیص اعتبارات لازم برای انتقال آب از طریق لوله و همچنین احیای قنوات، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزی منطقه را برطرف کرد.
این اقدامات علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.