به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بازدید، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت قنوات در تأمین آب پایدار برای کشاورزی گفت: قنوات میراث ارزشمند نیاکان ما هستند که همچنان می‌توانند نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا کنند.

در همین خصوص ۱۵ میلیارد تومان برای لایه روبی قنوات شهرستان میرجاوه اختصاص دادیم و حمایت دولت از احیای این منابع سنتی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت روستایی خواهد بود.

دکتر کرد نماینده مردم شهرستان‌های خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: این بازدید نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به مشکلات کشاورزان و اهمیت منابع سنتی آب در توسعه پایدار است.

نماینده مردم خاش و میرجاوه افزود: با تخصیص اعتبارات لازم برای انتقال آب از طریق لوله و همچنین احیای قنوات، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزی منطقه را برطرف کرد.

این اقدامات علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.