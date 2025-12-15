سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان از پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی بین ایران و بلاروس خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران در مینسک گفت: روابط ایران و بلاروس در حال پیشرفت است و ملاقات با رئیس‌جمهور بلاروس نقطه عطف مهمی بوده است.

وی افزود: دو کشور در مسائل سیاسی و بین‌المللی همکاری نزدیک و مشورت‌های منظم دارند.

عراقچی گفت: همکاری‌های اقتصادی در حال گسترش است، ایران یکی از خریداران پتاس از بلاروس است و توافقات جدیدی برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته شده است.

رئیس دستگاه سیاست خارجی افزود: وزیر صنعت بلاروس به زودی به ایران می‌آید و وزیر راه بلاروس نیز برای همکاری‌های ترانزیتی به ایران سفر خواهد کرد.