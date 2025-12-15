به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رحمتی دوشنبه ۲۴ آذر در نشست خبری بعد از بازی با استقلال تهران، اظهار کرد: به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. امروز واقعاً جانانه فوتبال بازی کردند. لیگ شرایط خاص خودش را دارد و این بازی هم با اتفاقات زیادی همراه بود. ما خیلی زود و در ابتدای بازی، روی یک پنالتی بحث‌برانگیز گل دریافت کردیم، اما تیم از نظر روحی فرو نریخت و خیلی خوب توانست به بازی برگردد.

وی ادامه داد: بعد از آن گل، موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف خلق کردیم و نشان دادیم که برای برد به زمین آمده‌ایم. گل اول ما کاملاً سالم بود و به نظرم هیچ ایرادی به آن وارد نیست. نیمه دوم هم در بخش‌های زیادی از بازی، برتری با ما بود.

سرمربی خیبر درباره دقایق پایانی مسابقه، خاطرنشان کرد: در اواخر بازی، چند بازیکن ما که تازه از مصدومیت برگشته بودند، از نظر بدنی کمی افت کردند و همین باعث شد ناچار شویم عقب‌تر بازی کنیم. روی برخی اشتباهات فردی، چند موقعیت به تیم حریف دادیم، اما در مجموع کنترل بازی در اختیار ما بود.

رحمتی با اشاره به قضاوت داور مسابقه، اضافه کرد: ترجیح می‌دهم درباره داوری وارد جزئیات نشوم و قضاوت صحنه‌ها را به کارشناسان عادل و مستقل بسپارم. صحنه‌هایی مثل پنالتی، گل‌های آفساید اعلام‌شده و همچنین چند برخورد در محوطه جریمه ما و حریف وجود داشت که می‌شود درباره آنها صحبت کرد، اما من معتقدم داوری را باید کارشناسی و منصفانه بررسی کرد، نه احساسی.

وی بیان کرد: داور هم انسان بوده و ممکن است اشتباه کند. همیشه گفته‌ام خطا، خطاست؛ چه وسط زمین باشد، چه داخل محوطه جریمه. این نگاه اگر یکسان باشد، خیلی از حاشیه‌ها هم کم می‌شود.

سرمربی خیبر با تأکید بر شایستگی تیمش برای پیروزی تصریح کرد: از نظر من ما برنده این بازی بودیم. ما سه بار موفق به گلزنی شدیم؛ یک گل آفساید اعلام شد، یک گل از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید و یک گل کاملاً سالم دیگر هم داشتیم. واقعاً حیف شد که دو امتیاز از دست دادیم.

وی با مقایسه شرایط دو تیم، افزود: ما با یک تیم جوان و با بودجه‌ای به‌مراتب کمتر، مقابل تیمی بازی کردیم که چندین برابر ما هزینه کرده است. اینکه بازیکن جوان ما بعد از اتفاق دقیقه پنج بازی، تمرکز و آرامش خود را حفظ می‌کند و به برنامه تیمی برمی‌گردد، نشان‌دهنده شخصیت و کیفیت این تیم است.

رحمتی ادامه داد: بهترین زمان ممکن گل زدیم؛ ابتدای نیمه دوم و در دقیقه ۴۷، اگر در آن مقطع به نتیجه دلخواه می‌رسیدیم، قطعاً شکل بازی و حتی تعویض‌ها تغییر می‌کرد و می‌توانستیم سه امتیاز را کامل بگیریم.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد با تمجید از بازیکنانش گفت: من واقعاً به این بچه‌ها افتخار می‌کنم. بدون غر زدن، با تمام سختی‌هایی که داریم، فقط کار می‌کنند. این بازیکنان قلب‌های بزرگی دارند و امروز به همه نشان دادند که شایسته پیروزی بودند. خدا را شکر می‌کنم که امسال در کنار چنین تیمی هستم؛ فقط افسوس می‌خورم برای دو امتیازی که از دست رفت.

رحمتی همچنین با قدردانی از هواداران این تیم، عملکرد شاگردانش را شایسته پیروزی دانست و گفت: از هواداران عزیز و باوفای خیبر که امروز در طول ۹۰ دقیقه تیم را بی‌وقفه تشویق کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور و انرژی آنها سرمایه بزرگ ماست و به بازیکنان انگیزه مضاعف می‌دهد.