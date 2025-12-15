به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در جلسه شورای فرهنگ عمومی قوچان گفت: ساخت یک مجتمع بین‌راهی در مسیر زائران رضوی در شهرکهنه در دستور کار استانداری خراسان رضوی است؛ بنابراین مسئولان قوچان پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

حجت‌الاسلام علی عسکری در جلسه شورای فرهنگ عمومی قوچان افزود: یکی از مسائل مهمی که از سوی معاونت فرهنگی استانداری در حوزه امام رضا (ع) پیگیری می‌شود، ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی از محل تملک دارایی‌های زیارت است و رایزنی‌هایی نیز با آستان قدس رضوی در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: همچنین مجتمع‌های بین‌راهی در مسیر قوچان، برخلاف مسیر‌های سبزوار و نیشابور به سمت مشهد، کمتر ساخته شده است که از محل تملک دارایی‌ها، ساخت یک مجتمع در حاشیه میدان ورزش این شهرستان با همراهی شهرداری در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون ستون‌های دو سوله آن ساخته شده است.

معاون استانداری خراسان رضوی افزود: سالانه قریب به ۳۵ میلیون زائر رهسپار مشهد می‌شوند که جمعیت کثیری از این زائران در ایام و روز‌های مختلف سال، به‌ویژه دهه آخر صفر، به‌صورت پیاده به زیارت امام رضا (ع) می‌روند؛ از این‌رو علاوه بر مجتمع‌های بین‌راهی، تسهیل در مسیر تردد زائران پیاده، به‌ویژه در محور قوچان، نیز در دستور کار قرار دارد.