ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی باند پهن نواکوه شبکه لرزه‌نگاری کرمانشاه، وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری، مورد بهره برداری قرار گرفت و به صورت برخط وارد مدار خدمات دهی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه و به نقل از دانشگاه تهران، این ایستگاه در راستای توسعه کمّی و کیفی ایستگاه‌های لرزه‌نگاری کشور و به‌ویژه غرب ایران، با حمایت استانداری کرمانشاه در ارتفاعات مشرف به دشت ذهاب شهرستان سرپل ذهاب احداث شده است و نصب و راه‌اندازی تجهیزات لرزه‌نگاری آن و برقراری ارتباط برخط ایستگاه با مرکز منطقه لرزه‌نگاری غرب کشور، و مرکز پایش زمین‌لرزه‌های کشور توسط کارشناسان شبکه لرزه‌نگاری کرمانشاه انجام شده است.

احداث ایستگاه‌های لرزه‌نگاری جدید در کشور، با ایجاد پوشش ایستگاهی مناسب‌تر پهنه‌های لرزه‌خیز و گسل‌های لرزه‌زا، نقش چشمگیری در اطلاع رسانی سریع‌تر و دقیق‌تر زمین‌لرزه‌ها و مدیریت بحران زلزله و کاهش خطرپذیری زمین‌لرزه‌ای خواهد داشت.

توسعه ایستگاه‌ها و رصد دائمی و برخط فعالیت لرزه‌ای و ثبت خردلرزه‌ها با شبکه‌های لرزه‌نگاری محلی، امکان شناسایی پیش‌نشانگرهای لرزه‌ای را فراهم و کمک مؤثری به دستگاه‌های ذیربط برای آمادگی، پاسخ سریع و مؤثر، و مدیریت بهینه بحران زلزله خواهد کرد.